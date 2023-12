Milan, Ibrahimovic a Milanello: prima giornata da dirigente

La nuova avventura di Zlatan Ibrahimovic al Milan è iniziata da qualche settimana, ma da oggi entra nel vivo anche sul campo. L’ex attaccante rossonero è arrivato questa mattina a Milanello, dove è in corso la sua prima giornata nelle vesti di dirigente. Lo svedese sarà “senior advisor” della proprietà e del senior management, ovvero del presidente Paolo Scaroni, e dovrebbe avere un “ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali” del club rossonero. Ibra si dovrebbe occupare anche dello “sviluppo dei giocatori” e di progetti speciali, come quello che riguarda lo stadio. La visita dell’ex campione era attesa da giorni, rinviata per problemi influenzali che lo hanno costretto a rimandare anche l’incontro con Pioli e la squadra, oltre che l’esordio a San Siro sugli spalti con gli altri dirigenti.