Formazioni ufficiali Inter-Parma, Coppa Italia 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Inter-Parma, sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022/2023. I nerazzurri fanno il loro debutto nella competizione, con la volontà di non sbagliare l’appuntamento soprattutto alla luce del recente pareggio in campionato contro il Monza. Per i ducali, alla prima partita dell’anno, la speranza di centrare il colpaccio. Fischio d’inizio alle ore 21:00 di martedì 10 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-PARMA

INTER (3-5-2): 24 Onana; 33 D’Ambrosio, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 10 Lautaro, 11 Correa. A disposizione: 21 Cordaz, 31 Brazão, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 15 Acerbi, 32 Dimarco, 36 Darmian, 37 Skriniar, 42 Curatolo, 45 Carboni, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa, 49 Kamate, 50 Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

PARMA (4-3-3): 1 Buffon; 15 Del Prato, 4 Balogh, 3 Osorio, 30 Valenti; 8 Estevez, 16 Bernabé, 19 Sohm; 7 Benedyczak, 10 Vazquez, 98 Man. A disposizione: 22 Chichizola, 40 Corvi, 9 Charpentier, 11 Tutino, 13 Bonny, 14 Ansaldi, 20 Hainaut, 23 Camara, 24 Juric, 26 Coulibaly, 28 Mihaila, 39 Circati, 45 Inglese. Allenatore: Fabio Pecchia.