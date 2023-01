Snowboard, splendido trionfo di Bormolini nel PSL di Bad Gastein

Maurizio Bormolini vince il PSL di Bad Gastein, appuntamento valido per la Coppa del Mondo 2022/2023. L’azzurro di Livigno conquista un successo straordinario sulle nevi austriache, dove ha dominato in tutti i turni preliminari così come nelle qualificazioni e in finale contro l’austriaco Payer. Terzo il tedesco Baumeister, mentre ai piedi del podio si è piazzato l’altro austriaco Obmann. Per l’azzurro si tratta della prima vittoria in carriera. Al femminile è doppietta austriaca, con Daniela Ulbing che ha avuto la meglio in finale contro al connazionale Riegler. Terza la svizzera Jenny, seguita dalla compagna di squadra Keiser.

“Finalmente! Aspettavo questa vittoria su di una pista in cui avevo già fatto tre dei miei quattro podi in carriera. L’aspettavo da tempo, soprattutto su questa pista in cui mi ero infortunato rompendomi il crociato. Un’emozione grandissima, sono veramente contento e soddisfatto”. Sono le parole di Maurizio Bormolini al termine della gara.

Così invece il dt Cesare Pisoni: “E’ stato bravissimo Maurizio, se lo meritava perché anche in passato era andato bene su questa pista, poi purtroppo per piccoli errori non era riuscito ad ottenere la vittoria. Oggi, invece, ha dominato dall’inizio alla fine: davvero il numero uno. Una discreta prestazione di squadra, perché ci siamo sempre oggi con cinque maschi e bravissime anche le due femmine entrambe qualificate su una pista difficile. Siamo molto fiduciosi e molto contenti di come si sia sviluppata la gara, domani ci sarà il team mixed in cui non abbiamo grandi aspettative, ma ce la giocheremo con un Bormolini in grandissima forma”.