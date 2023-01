Roma: probabile esordio per Solbakken in Coppa Italia, dal 1′ potrebbe esserci anche Spinazzola

Continuano i preparativi in casa Roma a pochi giorni dal match valido per l’ottavo di finale di Coppa Italia (sarà quello con più spettatori nella storia del club). Contro il Genoa, squadra di Serie B, potrebbero esserci diverse turnazioni, una tra tutte, il nuovo acquisto Ola Solbakken, con cui lo stesso Mourinho oggi ha avuto un colloquio. Probabile entrata a gara in corsa quindi, con Belotti titolare. Spazio anche a Kumbulla e soprattutto per Leonardo Spinazzola, che non gioca titolare dal 23 ottobre contro il Napoli.