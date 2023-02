Formazioni ufficiali Fiorentina-Torino, quarti di finale Coppa Italia 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Torino, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2022/2023. Undici giorni dopo, le due squadre tornano a sfidarsi al Franchi. Stavolta però non ci sono in palio tre punti bensì il pass per le semifinali della competizione. Queste le scelte dei due tecnici, Vincenzo Italiano e Ivan Juric.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic, Mandragora, Bonaventura, Barak, Kouame, Gonzalez, Jovic

TORINO: Milinkovic-Savic, Schuurs, Buongiorno, Rodriguez, Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda, Vlasic, Miranchuk, Sanabria