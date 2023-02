Snaitech introduce il cash out: chi ha scommesso sul Napoli campione d’Italia può già incassare

Snaitech (ex Snai), l’azienda leader in Italia nel settore delle scommesse sportive, introduce il cash out anche sulla scommessa antepost per la squadra campione d’Italia. Chi a inizio stagione ha scommesso sul Napoli campione d’Italia, in singola o in multipla, ma teme che la formazione di Spalletti possa dilapidare l’ingente vantaggio di 13 punti sulla seconda in classifica ovvero l’Inter, può recarsi presso un punto vendita Snaitech e chiedere il pagamento anticipato di una cifra che sarà stabilita in base ai risultati confermati e a quelli in divenire presenti nel biglietto, anche tenendo conto del fatto che mancano ancora diciotto giornate di campionato e che la quota è crollata a 1.08.

Dunque un modo per uscire dalla scommessa e incassare una piccola cifra subito anziché aspettare – col rischio di una clamorosa rimonta che il Napoli potrebbe subire – fine campionato per incassare la possibile vincita nella propria totalità. Man mano che ci si avvicinerà alla fine del campionato, il premio da cash out sarà sempre più vicino a quello contenuto nella scommessa.