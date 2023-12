Formazioni ufficiali Fiorentina-Parma, Coppa Italia 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Parma, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Probabile un po’ di turnover per la squadra di Vincenzo Italiano, che fa il suo esordio in quest’edizione della Coppa Nazionale. Di fronte, però, un avversario da non sottovalutare e che sta facendo un campionato da protagonista in Serie B. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di mercoledì 6 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-PARMA

FIORENTINA: in attesa

PARMA: in attesa