Serie C 2023/24: pareggio a reti bianche fra Olbia e Rimini

Pareggio a reti bianche per il recupero fra Olbia e Rimini che non riescono a staccare i tre punti. Ritmi bassi e sottono da parte di entrambe le squadre che non sono riuscite a compiere l’affondo finale per portarsi l’intero bottino della gara, quindi i tre punti a casa. Nella prima frazione è la squadra ospite che ci prova di più, ma gli affondi di Marchesi ed Ubaldi che non fruiscono i risultati sperati.

Nella ripresa, lo spartito non cambia: il Rimini fa la partita, ma l’Olbia si dimostra più propositiva e cerca di colpire in contropiede. Gli emiliani hanno palla più ghiotta della partita dopo una botta al volo di Marchesi che da 30 metri cerca il grande colpo. La palla finisce di lato di pochissimo. L’Olbia nell’ultima parte di partita cerca di alzare il proprio baricentro, ma il Rimini si difende bene. Forcing finale da parte del Rimini nel recupero, ma il corner al 94esimo esce. Una partita in cui la tattica ha prevalso sui lampi. Finisce 0-0.