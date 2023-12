Finali beach volley Pro Tour 2023: Cottafava/Nicolai partono con un 1 su 2, ko Carambula/Ranghieri

E’ di una vittoria e due sconfitte il bilancio per le coppie azzurre della prima giornata delle Finali del Beach Pro Tour 2023 di beach volley, in programma a Doha (Qatar) da mercoledì 6 a sabato 9 dicembre. Niente da fare per Adrian Carambula ed Alex Ranghieri, sconfitti all’esordio dagli svedesi Ahman/Hellvig per 2-0 (21-18, 21-14). E’ andata meglio invece all’altra coppia italiana, formata da Samuele Cottafava e Paolo Nicolai.

I due sono partiti forte, superando contro pronostico i cechi Perusic/Schweiner con il punteggio di 2-0 (21-18, 22-20). Purtroppo, però, poi è arrivato il ko per mano dei beniamini di casa Younousse/Tijan con un doppio 21-19. Il duo qatariota ha quindi battuto anche i polacchi Losiak e Bryl, issandosi al primo posto del girone. La seconda piazza è comunque occupata da Cottafava e Nicolai, che torneranno in campo domani proprio contro la coppia polacca in un match potenzialmente importantissimo in ottica qualificazione. Carambula e Ranghieri andranno invece a caccia di riscatto prima contro i brasiliani George/Andre e poi contro i norvegesi Mol A./Sorum C.

CALENDARIO FINALI BEACH PRO TOUR 2023

BEACH VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

CALENDARIO BEACH VOLLEY 2023: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTI