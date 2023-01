Francia, Deschamps: “Parole Le Graet su Zidane inappropriate, bene che si sia scusato”

“Vorrei spendere qualche parola sulle dichiarazioni del mio presidente. I suoi commenti sono stati inappropriati, penso sia una cosa molto positiva che si sia scusato con Zidane”. Lo ha detto il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, intervenendo a margine di un evento con Macron in riferimento alle dichiarazioni fuori luogo del presidente federale Le Graet nei confronti di Zidane: “Ovviamente la situazione ha portato a mettermi in contrapposizione con lui… Però posso assicurarvi che oggi come ieri, come mesi o anni fa, avrò sempre molto rispetto per lui anche per ciò che abbiamo vissuto e condiviso insieme, già da quando giocavamo tutti e due. Non rilascerò altre dichiarazioni, non in questa sede”.