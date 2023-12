Fiorentina-Parma 6-3 dcr, Pecchia: “Avremmo meritato il passaggio del turno”

“Dispiace uscire perché abbiamo fatto una bella prestazione. Soprattutto nel primo tempo siamo stati bravi a capitalizzare mentre nel secondo potevamo gestire ed invece siamo andati in difficoltà nel finale. Sapevamo che sarebbe bastato un episodio per risvegliare la Fiorentina e purtroppo nel finale di partita abbiamo preso due gol. Usciamo a testa e faccio comunque i complimenti alla mia squadra. Avremmo meritato il passaggio del turno”. Queste le parole dell’allenatore del Parma, Fabio Pecchia, dopo la sconfitta amara ai rigori contro la Fiorentina negli ottavi di Coppa Italia: “Ci teniamo stretti la prestazione ed il coraggio mostrato davanti ad un avversario molto forte, abbiamo onorato la competizione, ora dobbiamo rigettarci in campionato e finire bene l’anno. Ho visto per larga parte della partita grande coraggio, ora dobbiamo dare continuità alla prestazione fatta nel primo tempo”.