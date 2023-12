Fiorentina-Parma 6-3 dcr, Italiano: “Nzola rimasto in campo perché serviva una sua reazione”

“Nzola l’ho tenuto in campo perché dovevamo giocare qualche pallone sporco al limite dell’area. Mi serviva una reazione dopo il primo tempo non solo sua ma anche di altri. Sono contento perché ha reagito, ha fatto gol e gli mancata da tanto tempo e che siamo riusciti a passare il turno rimettendo in piedi dopo un brutto primo tempo”. Queste le parole dell’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, dopo la vittoria ai rigori contro il Parma negli ottavi di Coppa Italia: “Una volta andato in vantaggio il Parma si è chiuso e ripartiva, e non trovavamo spazi-ha aggiunto Italiano. Poi trovando i palloni in verticale per le punte siamo riusciti a riprendere la gara. Beltran ha dimostrato di sapere giocare fuori dalla linea difensiva, contro il Genk si è comportato molto bene, ed anche oggi ha fatto bene come seconda punta. Sia Nzola che Beltran sono due armi a disposizione, oggi sono stati bravi entrambi. Questa soluzione ci puo’ tornare utile in futuro perché attaccano palla, creano superiorità numerica e possono mettere in difficoltà gli avversari. Non è semplice preparare partite in poco tempo e recuperare soprattutto energie fisiche. Oggi abbiamo perso Ikonè per influenza, Nico Gonzalez non sta bene, Kouame era acciaccato ma mi prendo la reazione da squadra vera, ha cuore ed anima”.