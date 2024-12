Prende il via la stagione regolare NBA 2024-2025, con tutti a caccia dei Boston Celtics campioni in carica dopo il successo nelle ultime Finals contro i Dallas Mavericks. Saranno oltre cinque mesi di Regular Season tutti da vivere per raggiungere le prime sei posizioni delle due Conference che danno accesso diretto ai play-offs e i piazzamenti dal settimo al decimo che invece garantiscono i play-in. Il canale di riferimento per seguire l’intera annata della lega più famosa al mondo è Sky Sport NBA, così come sarà possibile seguire le partite anche in streaming sulle piattaforma Sky Go e NOW. Per chi non vuole perdersi proprio nulla, invece, il consiglio è di sottoscrivere l’abbonamento su NBA League Pass. Sportface.it vi terrà comunque compagnia con le cronache delle partite, gli approfondimenti, le news e le parole dei protagonisti. Pronti per vivere un’altra stagione piena di emozioni? Di seguito risultati e classifiche aggiornate ogni mattina.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLE DUE CONFERENCE

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 20-3

Boston Celtics 19-4

Orlando Magic 16-7

New York Knicks 14-8

Milwaukee Bucks 12-10

Atlanta Hawks 13-11

Miami Heat 10-10

Brooklyn Nets 10-13

Indiana Pacers 10-14

Chicago Bulls 10-14

Detroit Pistons 9-15

Toronto Raptors 7-16

Charlotte Hornets 6-16

Philadelphia 76ers 6-15

Washington Wizards 2-18

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 17-5

Houston Rockets 15-7

Memphis Grizzlies 15-8

Dallas Mavericks 15-8

Golden State Warriors 13-9

Los Angeles Clippers 14-10

Phoenix Suns 12-9

Denver Nuggets 11-9

Minnesota Timberwolves 12-10

Los Angeles Lakers 12-11

San Antonio Spurs 11-12

Sacramento Kings 11-13

Portland Trail Blazers 8-15

New Orleans Pelicans 5-18

Utah Jazz 5-17

RISULTATI

Notte tra martedì 22 e mercoledì 23 ottobre

Boston Celtics – New York Knicks 132-109

Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves 110-103

Notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre

Detroit Pistons – Indiana Pacers 109-115

Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers 106-136

Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks 109-124

Miami Heat – Orlando Magic 97-116

Atlanta Hawks – Brooklyn Nets 120-116

New Orleans Pelicans – Chicago Bulls 123-111

Houston Rockets – Charlotte Hornets 105-110

Utah Jazz – Memphis Grizzlies 124-126

Portland Trail Blazers – Golden State Warriors 104-139

Los Angeles Clippers – Phoenix Suns 113-116

Notte tra giovedì 24 e venerdì 25 ottobre

Washington Wizards – Boston Celtics 102-122

Dallas Mavericks – San Antonio Spurs 120-109

Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder 87-102

Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves 115-117

Notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre

Orlando Magic – Brooklyn Nets 116-101

Toronto Raptors – Philadelphia 76ers 115-107

Atlanta Hawks – Charlotte Hornets 125-120

Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons 113-101

New York Knicks – Indiana Pacers 123-98

Houston Rockets – Memphis Grizzlies 126-108

Milwaukee Bucks – Chicago Bulls 122-133

Utah Jazz – Golden State Warriors 86-127

Los Angeles Lakers – Phoenix Suns 123-116

Portland Trail Blazers – New Orleans Pelicans 103-105

Notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre

Denver Nuggets – Los Angeles Clippers 104-109

Charlotte Hornets – Miami Heat 106-114

Detroit Pistons – Boston Celtics 118-124

Washington Wizards – Cleveland Cavaliers 116-135

Chicago Bulls – Oklahoma City Thunder 95-114

Memphis Grizzlies – Orlando Magic 124-111

Minnesota Timberwolves – Toronto Raptors 112-101

San Antonio Spurs – Houston Rockets 109-106

Phoenix Suns – Dallas Mavericks 114-102

Los Angeles Lakers – Sacramento Kings 131-127

Domenica 27 ottobre

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers 114-118 OT

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks 115-102

Portland Trail Blazes-New Orleans Pelicans 125-103

Notte tra domenica 27 e lunedì 28 ottobre

Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks 128-104

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers 104-112

Oklahoma City Thunder – Atlanta Hawks 128-104

Golden State Warriors – Los Angeles Clippers 104-112

Notte tra lunedì 28 e martedì 29 ottobre

Orlando Magic – Indiana Pacers 119-115

Atlanta Hawks – Washington Wizards 119-121

Boston Celtics – Milwaukee Bucks 119-108

Miami Heat – Detroit Pistons 106-98

New York Knicks – Cleveland Cavaliers 104-110

Toronto Raptors – Denver Nuggets 125-127

Memphis Grizzlies – Chicago Bulls 123-126

San Antonio Spurs – Houston Rockets 101-106

Dallas Mavericks – Utah Jazz 110-102

Phoenix Suns – Los Angeles Lakers 109-105

Sacramento Kings – Portland Trail Blazers 111-98

Notte tra martedì 29 e mercoledì 30 ottobre

Brooklyn Nets – Denver Nuggets 139-144

Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks 114-120

Utah Jazz – Sacramento Kings 96-113

Golden State Warriors – New Orleans Pelicans 124-106

Notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre

Charlotte Hornets – Toronto Raptors 138-133

Cleveland Cavaliers – Los Angeles Lakers 134-110

Indiana Pacers – Boston Celtics 135-132

Philadelphia 76ers – Detroit Pistons 95-105

Washington Wizards – Atlanta Hawks 133-120

Miami Heat – New York Knicks 107-116

Chicago Bulls – Orlando Magic 102-99

Memphis Grizzlies – Brooklyn Nets 106-119

Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs 105-93

Golden State Warriors – New Orleans Pelicans 104-89

Los Angeles Clippers – Portland Trail Blazers 105-106

Notte tra giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre

Memphis Grizzlies – Milwaukee Bucks 122-99

Dallas Mavericks – Houston Rockets 102-108

Utah Jazz – San Antonio Spurs 88-106

Los Angeles Clippers – Phoenix Suns 119-125

Notte tra venerdì 1 e sabato 2 novembre

Charlotte Hornets – Boston Celtics 109-124

Cleveland Cavaliers – Orlando Magic 120-109

Detroit Pistons – New York Knicks 98-128

Atlanta Hawks – Sacramento Kings 115-123

Brooklyn Nets – Chicago Bulls 120-112

Toronto Raptors – Los Angeles Lakers 125-131

New Orleans Pelicans – Indiana Pacers 125-118

Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets 119-116

Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder 114-137

Notte tra sabato 2 e domenica 3 novembre

Charlotte Hornets – Boston Celtic 103-113

Philadelphia 76ers – Memphis Grizzlies 107-124

Toronto Raptors – Sacramento Kings 131-128 OT

Houston Rockets – Golden State Warriors 121-127 OT

Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers 113-114

San Antonio Spurs – Minnesota Timberwolves 113-103

Washington Wizards – Miami Heat 98-118

Denver Nuggets – Utah Jazz 129-103

Phoenix Suns – Portland Trail Blazers 103-97

Los Angeles Clippers – Oklahoma City Thunder 92-105

Notte tra domenica 3 e lunedì 4 novembre

Brooklyn Nets – Detroit Pistons 92-106

New Orleans Pelicans – Atlanta Hawks 111-126

Dallas Mavericks – Orlando Magic 108-85

Notte tra lunedì 4 e martedì 5 novembre

Cleveland Cavaliers – Milwaukee Bucks 116-114

Washington Wizards – Golden State Warriors 112-125

Detroit Pistons – Los Angeles Lakers 115-103

Atlanta Hawks – Boston Celtics 93-123

Brooklyn Nets – Memphis Grizzlies 106-104

Miami Heat – Sacramento Kings 110-111

Chicago Bulls – Utah Jazz 126-135

Houston Rockets – New York Knicks 109-87

Minnesota Timberwolves – Charlotte Hornets 114-93

Oklahoma City Thunder – Orlando Magic 102-86

New Orleans Pelicans – Portland Trail Blazers 100-118

Dallas Mavericks – Indiana Pacers 127-134

Denver Nuggets – Toronto Raptors 121-119

Phoenix Suns – Philadelphia 76ers 118-116

Los Angeles Clippers – San Antonio Spurs 113-104

Notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 novembre

Charlotte Hornets – Detroit Pistons 108-107

Indiana Pacers – Orlando Magic 118-111

Atlanta Hawks – New York Knicks 121-116

Boston Celtics – Golden State Warriors 112-118

Houston Rockets – San Antonio Spurs 127-100

Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers 131-114

New Orleans Pelicans – Cleveland Cavaliers 122-131

Dallas Mavericks – Chicago Bulls 119-99

Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder 124-122

Phoenix Suns – Miami Heat 115-112

Los Angeles Clippers – Philadelphia 76ers 110-98

Sacramento Kings – Toronto Raptors 122-107

Notte tra giovedì 7 e venerdì 8 novembre

Chicago Bulls – Minnesota Timberwolves 119-135

Milwaukee Bucks – Utah Jazz 123-100

San Antonio Spurs – Portland Trail Blazers 118-105

Notte tra venerdì 8 e sabato 9 novembre

Charlotte Hornets – Indiana Pacers 103-83

Detroit Pistons – Atlanta Hawks 122-121

Orlando Magic – New Orleans Pelicans 115-88

Boston Celtics – Brooklyn Nets 108-104 OT

Cleveland Cavaliers – Golden State Warriors 136-117

Dallas Mavericks – Phoenix Suns 113-114

New York Knicks – Milwaukee Bucks 116-94

Memphis Grizzlies – Washington Wizards 128-104

Oklahoma City Thunder – Houston Rockets 126-107

Denver Nuggets – Miami Heat 135-122

Minnesota Timberwolves – Portland Trail Blazers 127-102

Los Angeles Lakers – Philadelphia 76ers 116-106

Sacramento Kings – Los Angeles Clippers 98-107

Notte tra sabato 9 e domenica 10 novembre

San Antonio Spurs – Utah Jazz 110-111

Atlanta Hawks – Chicago Bulls 113-125

Cleveland Cavaliers – Brooklyn Nets 105-100

Los Angeles Clippers – Toronto Raptors 105-103

Notte tra domenica 10 e lunedì 11 novembre

Detroit Pistons – Houston Rockets 99-101

Milwaukee Bucks – Boston Celtics 107-113

Indiana Pacers – New York Knicks 132-121

Orlando Magic – Washington Wizards 121-94

Minnesota Timberwolves – Miami Heat 94-95

Oklahoma City Thunder – Golden State Warriors 116-127

Philadelphia 76ers – Charlotte Hornets 107-105 OT

Denver Nuggets – Dallas Mavericks 122-120

Phoenix Suns – Sacramento Kings 118-127 OT

Portland Trail Blazers – Memphis Grizzlies 89-134

Los Angeles Lakers – Toronto Raptors 123-103

Notte tra lunedì 11 e martedì 12 novembre

Chicago Bulls – Cleveland Cavaliers 113-119

Houston Rockets – Washington Wizards 107-92

New Orleans Pelicans – Brooklyn Nets 105-107

Oklahoma City Thunder – Los Angeles Clippers 134-128

San Antonio Spurs – Sacramento Kings 116-96

Notte tra martedì 12 e mercoledì 13 novembre

Boston Celtics – Atlanta Hawks 116-117

Detroit Pistons – Miami Heat 123-121 OT

Orlando Magic – Charlotte Hornets 114-89

Philadelphia 76ers – New York Knicks 99-111

Milwaukee Bucks – Toronto Raptors 99-85

Utah Jazz – Phoenix Suns 112-120

Golden State Warriors – Dallas Mavericks 120-117

Portland Trail Blazers – Minnesota Timberwolves 122-108

Notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 novembre

Orlando Magic – Indiana Pacers 94-90

Brooklyn Nets – Boston Celtics 114-139

New York Knicks – Chicago Bulls 123-124

Oklahoma City Thunder – New Orleans Pelicans 106-88

Philadelphia 76ers – Cleveland Cavaliers 106-114

Houston Rockets – Los Angeles Clippers 111-103

Milwaukee Bucks – Detroit Pistons 127-120

San Antonio Spurs – Washington Wizards 139-130

Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies 128-123

Portland Trail Blazers – Minnesota Timberwolves 106-98

Sacramento Kings – Phoenix Suns 127-104

Notte tra giovedì 14 e venerdì 15 novembre

Utah Jazz – Dallas Mavericks 115-113

Notte tra venerdì 15 e sabato 16 novembre

Indiana Pacers – Miami Heat 111-124

Orlando Magic – Philadelphia 76ers 98-86

Toronto Raptors – Detroit Pistons 95-99

Atlanta Hawks – Washington Wizards 129-117

Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls 144-126

New York Knicks – Brooklyn Nets 124-122

San Antonio Spurs – Los Angeles Lakers 115-120

Houston Rockets – Los Angeles Clippers 125-104

New Orleans Pelicans – Denver Nuggets 101-94

Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns 99-83

Golden State Warriors – Memphis Grizzlies 123-118

Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves 126-130

Notte tra sabato 16 e domenica 17 novembre

Charlotte Hornets – Milwaukee Bucks 115-114

Boston Celtics – Toronto Raptors 126-123 OT

New Orleans Pelicans – Los Angeles Lakers 99-104

Dallas Mavericks – San Antonio Spurs 110-93

Sacramento Kings – Utah Jazz 121-117

Notte tra domenica 17 e lunedì 18 novembre

Minnesota Timberwolves – Phoenix Suns 120-117

Indiana Pacers – Miami Heat 119-110

Cleveland Cavaliers – Charlotte Hornets 128-114

Memphis Grizzlies – Denver Nuggets 105-90

Portland Trail Blazers – Atlanta Hawks 114-110

Washington Wizards – Detroit Pistons 104-124

Chicago Bulls – Houston Rockets 107-143

New York Knicks – Brooklyn Nets 114-104

Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks119-121

Los Angeles Clippers – Utah Jazz 116-105

Notte tra lunedì 18 e martedì 19 novembre

Detroit Pistons – Chicago Bulls 112-122

Miami Heat – Philadelphia 76ers 106-89

New York Knicks – Washington Wizards 134-106

Toronto Raptors – Indiana Pacers 130-119

Milwaukee Bucks – Houston Rockets 101-100

Phoenix Suns – Orlando Magic 99-109

Sacramento Kings – Atlanta Hawks 108-109

Los Angeles Clippers – Golden State Warriors 102-99

Notte tra martedì 19 e mercoledì 20 novembre

Boston Celtics – Cleveland Cavaliers 120-117

Brooklyn Nets – Charlotte Hornets 116-115

Mempis Grizzlies – Denver Nuggets 110-122

Dallas Mavericks – New Orleans Pelicans 132-91

San Antonio Spurs – Oklahoma City Thunder 110-104

Los Angeles Lakers – Utah Jazz 124-118

Notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 novembre

Cleveland Cavaliers – New Orleans Pelicans 128-100

Milwaukee Bucks – Chicago Bulls 122-106

Houston Rockets – Indiana Pacers 130-113

Memphis Grizzlies – Philedelphia 76ers 117-111

Oklahoma City Thunder – Portland Trail Blazers 109-99

Golden State Warriors – Atlanta Hawks 120-97

Phoenix Suns – New York Knicks 122-138

Los Angeles Clippers – Orlando Magic 104-93

Notte tra giovedì 21 e venerdì 22 novembre

Charlotte Hornets – Detroit Pistons 123-121 OT

Toronto Raptors – Minnesota Timberwolves 110-05

San Antonio Spurs – Utah Jazz 126-118

Los Angeles Lakers – Orlando Magic 118-119



Notte tra venerdì 22 e sabato 23 novembre

Philadelphia 76ers – Brooklyn Nets 113-98

Washington Wizards – Boston Celtics 96-108

New Orleans Pelicans – Golden State Warriors 108-112

Chicago Bulls – Atlanta Hawks 136-122

Houston Rockets – Portland Trail Blazers 116-88

Milwaukee Bucks – Indiana Pacers 129-117

Denver Nuggets – Dallas Mavericks 120-123

Los Angeles Clippers – Sacramento Kings 104-88

Notte tra sabato 23 e domenica 24 novembre

Utah Jazz – New York Knicks 121-106

Orlando Magic – Detroit Pistons 111-100

Chicago Bulls – Memphis Grizzlies 131-142

Houston Rockets – Portland Trail Blazers 98-104

Milwaukee Bucks – Charlotte Hornets 125-119

San Antonio Spurs – Golden State Warriors 104-94

Los Angeles Lakers – Denver Nuggets 102-127

Notte tra domenica 24 e lunedì 25 novembre

Boston Celtics-Minnesota Timberwolves 107-105

Indiana Pacers – Washington Wizards 115-103

Miami Heat – Dallas Mavericks 123-118 OT

Philadelphia 76ers – Los Angeles Clippers 99-125

Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors 122-108

Sacramento Kings – Brooklyn Nets 103-108

Notte tra lunedì 25 e martedì 26 novembre

Indiana Pacers – New Orleans Pelicans 114-110

Detroit Pistons – Toronto Raptors 102-100

Charlotte Hornets – Orlando Magic 84-95

Boston Celtics – Los Angeles Clippers 126-94

Atlanta Hawks – Dallas Mavericks 119-129

Memphis Grizzlies – Portland Trail Blazers 123-98

Denver Nuggets – New York Knicks 118-145

Sacramento Kings – Oklahoma City Thunder 109-130

Golden State Warriors – Brooklyn Nets 120-128

Notte tra martedì 26 e mercoledì 27 novembre

Washington Wizards – Chicago Bulls 108-127

Miami Heat – Milwaukee Bucks 103-106

Minnesota Timberwolves – Houston Rockets 111-117

Utah Jazz – San Antonio Spurs 115-128

Phoenix Suns – Los Angeles Lakers 127-100

Notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 novembre

Charlotte Hornets – Miami Heat 94-98

Cleveland Cavaliers – Atlanta Hawks 124 – 135

Indiana Pacers – Portland Trail Blazers 121-114

Orlando Magic – Chicago Bulls 133-119

Philadelphia 76ers – Houston Rockets 115-122

Washington Wizards – Los Angeles Clippers 96-121

Dallas Mavericks – New York Knicks 129-114

Memphis Grizzlies – Detroit Pistons 131-111

Minnesota Timberwolves – Sacramento Kings 104-115

New Orleans Pelicans – Toronto Raptors 93-119

San Antonio Spurs – Los Angeles Lakers 101-119

Phoenix Suns – Brooklyn Nets 117-127

Utah Jazz – Denver Nuggets 103-122

Golden State Warriors – Oklahoma City Thunder 101-105

Notte tra venerdì 29 e sabato 30 novembre

Charlotte Hornets – New York Knicks 98-99

Atlanta Hawks – Cleveland Cavaliers 117-101

Memphis Grizzlies – New Orleans Pelicans 120-109

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Clippers 93-92

Brooklyn Nets – Orlando Magic 100-123

Chicago Bulls – Boston Celtics 129-138

Miami Heat – Toronto Raptors 121-111

Indiana Pacers – Detroit Pistons 106-130

Portland Trail Blazers – Sacramento Kings 115-106

Los Angeles Lakers – Oklahoma City Thunder 93-101

Notte tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre

Charlotte Hornets – Atlanta Hawks 104-107

Detroit Pistons – Philadelphia 76ers 96-111

Milwaukee Bucks – Washington Wizards 124-114

Phoenix Suns – Golden State Warriors 113-105

Utah Jazz – Dallas Mavericks 94-106

Notte tra domenica 1 e lunedì 2 dicembre

Brooklyn Nets – Orlando Magic 92-100

Memphis Grizzlies – Indiana Pacers 136-121

Cleveland Cavaliers – Boston Celtics 115-111

New York Knicks – New Orleans Pelicans 118-85

Toronto Raptors – Miami Heat 119-116

Houston Rockets – Oklahoma City Thunder 119-116

Utah Jazz – Los Angeles Lakers 104-105

Portland Trail Blazers – Dallas Mavericks 131-137

Sacramento Kings – San Antonio Spurs 125-127

Los Angeles Clippers – Denver Nuggets 126-122

Notte tra lunedì 2 e martedì 3 dicembre

Atlanta Hawks – New Orleans Pelicans 124-112

Boston Celtics – Miami Heat 108-89

Chicago Bulls – Brooklyn Nets 128-102

Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers 109-80

Notte tra martedì 3 e mercoledì 4 dicembre

Charlotte Hornets – Philadelphia 76ers 104-110

Cleveland Cavaliers – Washington Wizards 118-87

Detroit Pistons – MIlwaukee Bucks 107-128

New York Knicks – Orlando Magic 121-106

Toronto Raptors – Indiana Pacers 122-111

Oklahoma City Thunder – Utah Jazz 133-106

Dallas Mavericks – Memphis Grizzlies 121-116

Phoenix Suns – San Antonio Spurs 104-93

Denver Nuggets – Golden State Warriors 119-115

Sacramento Kings – Houston Rockets 120-111

Los Angeles Clippers – Portland Trail Blazers 127-105

Notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 dicembre

Boston Celtics – Detroit Pistons 130-120

Brooklyn Nets – Indiana Pacers 99-90

Miami Heat – Los Angeles Lakers 134-93

Philadelphia 76ers – Orlando Magic 102-106

Milwaukee Bucks – Atlanta Hawks 104-119

Los Angeles Clippers – Minnesota Timberwolves 80-108

Notte tra giovedì 5 e venerdì 6 dicembre

Cleveland Cavaliers – Denver Nuggets 126-114

Washington Wizards – Dallas Mavericks 101-137

New York Knicks – Charlotte Hornets 125-101

Toronto Raptors – Oklahoma City Thunder 92-129

Memphis Grizzlies – Sacramento Kings 115-110

New Orleans Pelicans – Phoenix Suns 126-124

San Antonio Spurs – Chicago Bulls 124-139

Golden State Warriors – Houston Rockets 99-93

Notte tra venerdì 6 e sabato 7 dicembre

Philadelphia 76ers – Orlando Magic 102-94

Atlanta Hawks – Los Angeles Lakers 134-132 OT

Boston Celtics – Milwaukee Bucks 111-105

Chicago Bulls – Indiana Pacers 123-132

San Antonio Spurs – Sacramento Kings 113-140

Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves 90-107

Portland Trail Blazers – Utah Jazz 99-141