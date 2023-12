Highlights Virtus Bologna-Barcellona 80-75, basket Eurolega 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 20

Il video con gli highlights del match tra Virtus Bologna e Barcellona, vinto per 80-75 dalle Vu Nere. Serata da sogno al PalaDozza per i ragazzi di Banchi, capaci di rimontare 16 lunghezze di svantaggio e trionfare in un finale strepitoso. MVP Lundberg, miglior realizzatore della serata e autore della tripla che ha deciso la partita. Di seguito le immagini salienti del match.

