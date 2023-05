L’Inter vince la Coppa Italia: la Juventus è aritmeticamente qualificata. Ecco tutte le combinazioni

Con il successo dell’Inter di Simone Inzaghi in finale di Coppa Italia contro la Fiorentina cambia lo scenario per quel che riguarda la composizione europea tramite il campionato. Le prime quattro si qualificheranno, come di consueto, per la prossima Champions League. La quinta e la sesta voleranno in Europa League mentre la settima giocherà la Conference League. In questo momento quindi Napoli, Lazio, Inter e Milan in Champions League, Atalanta e Roma in Europa League e Juventus in Conference League. Ma ci sono alcune cose da chiarire. Se la Fiorentina dovesse vincere la Conference League le squadre italiane sarebbero otto: 4 Champions League, 3 Europa League, 1 Conference League. Se la Roma dovesse vincere l’Europa League le squadre italiane in Champions League diventerebbero 5 con una in Europa League (o 2 se la Fiorentina vince la Conference League) e 1 in Conference League (a meno che la Roma arrivi settima, a quel punto 5+2 in Europa League o addirittura 5+3 se Fiorentina batte West Ham). E poi c’è la questione Juventus che potrebbe anche essere esclusa dall’Uefa, quindi l’ottavo posto potrebbe essere buono per la qualificazione alla prossima Conference League. Al momento, in caso di esclusione dei bianconeri, ci andrebbe il Monza.