Fiorentina-Inter, Pradè: “Delusione cocente, ma possiamo vincere la Conference”

“Resta una delusione cocente, ma è un’ottima prestazione. Abbiamo tutte le carte per vincere la Conference: abbiamo perso per due episodi, ma non ci siamo mai fatti intimorire da una squadra di campioni”. Queste le parole del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè al termine della finale di Coppa Italia persa 2-1 contro l’Inter. “Ora rimettiamo la testa a posto – ha dichiarato ai microfoni di Sportmediaset -, bisogna lavorare sui ragazzi perché staranno male, ma torniamo in campo già sabato. Abbiamo la convinzione di poter far bene, questa è una squadra che esprime tanto. Abbiamo iniziato benissimo, abbiamo preso gol su una ripartenza. È un peccato ma andiamo avanti. Essere soddisfatti è una parola grande, ma da dirigente devo prendere il bene di quello che abbiamo fatto. Abbiamo iniziato un percorso vincente, lo dobbiamo rafforzare”.