Liga 2022/2023: Atletico si fa rimontare da 3-0 a 3-3, fondamentale vittoria del Getafe

Prosegue la 36esima giornata della Liga 2022/2023, in campo per un infrasettimanale. In zona salvezza fondamentale vittoria del Getafe, che in trasferta a Siviglia vince 1-0 contro il Betis grazie alla marcatura di Alderete. Un risultato che permette alla formazione di Bordalas Jimenez di raggiungere a quota 38 punti sia il Valladolid che il Cadice, in quella che si preannuncia una vera e propria bagarre nelle ultime due giornate di campionato.

Una situazione in cui il punto che ottiene l’Espanyol potrebbe non servire poi a molto, ma in realtà, considerando come si era messa la partita, forse si accontenteranno a Barcellona: contro l’Atletico i padroni di casa recuperano da 0-3 a 3-3. Niguez, Griezmann e Carrasco avevano firmato le tre reti per la squadra di Simeone, prima della mezz’ora finale tutta a favore della formazione di Garcia: segna per primo Montes, poi accorcia ancor di più le distanze Joselu su rigore ed infine pareggia Vinicius Souza. La salvezza resta però ancora lontana tre punti, mentre l’Atletico fallisce il sorpasso sul Real Madrid.