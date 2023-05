Fiorentina-Inter, Inzaghi: “Sbagliato l’approccio, ma battuta squadra di valore”

“Sono contento, volevamo riconfermarci dopo la vittoria dello scorso anno, abbiamo trovato una squadra che ci ha impensierito moltissimo. All’inizio abbiamo sbagliato l’approccio, ma i ragazzi sono rimasti in partita. Abbiamo battuto una squadra di valore”. Sono le parole a caldo del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi al termine della vittoria per 2-1 contro la Fiorentina che ha regalato la nona Coppa Italia ai nerazzurri. “Dobbiamo giocarci tutto al meglio, poi ci sarà Istanbul, è una bellissima stagione che vogliamo continuare. Lautaro al centesimo gol? È stato bravissimo come i suoi compagni, prima e dopo, sono molto soddisfatto”.