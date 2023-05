Fiorentina-Inter non sfonda in tv: su Canale 5 poco meno di 7 milioni di telespettatori

Fiorentina-Inter, finale di Coppa Italia edizione 2022/2023, non sfonda in televisione. La partita dello stadio Olimpico, trasmessa in diretta in tv su Canale 5, ha fatto registrare poco meno di 7 milioni di telespettatori (6.997.000) con uno share pari al 33.3%. La partita è stata decisa da una doppietta di Lautaro Martinez che ha ribaltato il gol iniziale di Nico Gonzalez. Per quanto riguarda gli ultimi anni di Coppa Italia, è uno dei risultati più deludenti a livello televisivo.