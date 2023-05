WTA Rabat, Trevisan si ritira a fine primo set: Grabher in semifinale

Non riesce Martina Trevisan a difendere il titolo nel WTA 250 di Rabat, con l’azzurra che si ferma nei quarti di finale al cospetto di Julia Grabher. Qualche problema finisco per l’azzurra che, perso 6-3 il primo parziale, ha scelto di non compromettere la sua forma fisica in vista del Roland Garros, Slam che l’ha vista nei quarti di finale nel 2020 e nel quale difenderà la semifinale raggiunta lo scorso anno. In effetti, dopo essere volata sul 3-1, Trevisan ha sofferto un vistoso calo di rendimento che, evidentemente, aveva ragioni di carattere fisico. Saggia, a questo punto, la scelta presa dalla testa di serie numero 1 del torneo in Marocco, mentre l’austriaca stacca il pass per le semifinali dopo aver faticato solamente 36 minuti. Tra sé e la finale, adesso, una tra Julia Riera e Yulia Putintseva.