Fiorentina-Inter, Italiano: “Torniamo a casa con onore. Ora la Conference”

“Abbiamo messo in difficoltà l’Inter nel secondo tempo, abbiamo giocato alla pari contro una squadra strepitosa. C’è rammarico. Alza la Coppa l’Inter, ma torniamo a casa con grande onore”. Queste le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano al termine del ko per 2-1 contro l’Inter: “Siamo partiti molto bene – ha dichiarato ai microfoni di Sportmediaset – anche dopo il primo gol nostro abbiamo creato dei presupposti per raddoppiare, poi abbiamo concesso la ripartenza e l’1-1 che potevamo evitare. Giochiamo contro la finalista di Champions e contro un campione del mondo (Lautaro, ndr), si è inventato lui il secondo gol”. Il tecnico viola sa che c’è ancora modo per impreziosire la stagione: “Ora però non possiamo mollare, ci sono ancora due gare di campionato e la finale di Conference League. Siamo abituati ad archiviare subito, ho detto ai ragazzi che quando si lotta e si suda non si perde mai. Se ci mettiamo questo spirito qua possiamo mettere in difficoltà i nostri avversari. Jovic e Cabral? Sono stati i nostri trascinatori durante tutto l’anno, giusto dare fiducia, hanno dato l’anima”.