Fiorentina-Inter, Calhanoglu: “Trofeo importante. I tifosi mi sostengono dal primo giorno”

“Abbiamo incontro delle difficoltà contro una buona Fiorentina, ma alla fine abbiamo vinto ed è ciò che conta. Portiamo a casa un altro trofeo importante per noi”. Così Hakan Calhanoglu commenta la vittoria in finale di Coppa Italia dell’Inter sulla Fiorentina per 2-1. “Non molliamo mai, siamo felicissimi di questo trofeo. Oggi ci divertiamo, poi pensiamo ad un’altra partita fondamentale come quella contro l’Atalanta”. Sul rapporto con i tifosi, dice: “Da quando sono arrivato mi hanno sempre sostenuto, nonostante provenissi dal Milan. Non posso spiegare questo amore, posso solo viverlo. Sentire questo amore vale molto più di altre cose”.