Sport in TV giovedì 25 maggio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, giovedì 25 maggio 2023. Sarà un’interessante serata di calcio, con i play-out di Serie B, la Premier League e la Liga. Prima, però, c’è una giornata tutta da vivere con il grande tennis, con le qualificazioni del Roland Garros, i tornei ATP di Ginevra e Lione e i WTA di Rabat e di Strasburgo. Da non perdere la 18esima tappa del Giro d’Italia, il basket con i play-off di Serie A2 e di NBA. Sportface.it vi offrirà live e approfondimenti. Qui invece il palinsesto completo.