Fiorentina-Inter, Zhang: “Squadra che sa vincere. Champions? Per ora non ne parliamo”

“Sono molto contento e orgoglioso di quanto fatto finora. Questi ragazzi grazie al duro lavoro stanno ottenendo risultati. Stanno dimostrando di saper giocare le finali e vincerle”. Così il presidente dell’Inter Steven Zhang commenta la vittoria della Coppa Italia da parte dei nerazzurri sulla Fiorentina. “Alla Champions ci penseremo nei prossimi giorni. Fino a che non arriva il giorno non bisogna parlare della finale. Ci vorrà coraggio, vale nel calcio così come nella vita”, chiosa il patron dell’Inter.