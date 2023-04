Fiorentina-Cremonese domani in tv: orario, canale e diretta streaming Coppa Italia 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Fiorentina e Cremonese, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2022/2023. I viola si presentano dinanzi al pubblico di casa forti del 2-0 con il quale si sono imposto nell partita d’andata al Zini di Cremona. Netta la differenza di talento tra le due squadre, nonostante la splendida cavalcata messa a segno dalla formazione lombarda in questa competizione in cui hanno eliminato prima il Napoli e poi la Roma. La sfida è in programma domani, giovedì 27 aprile alle ore 21:00 al Franchi. Diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.