Manchester City-Arsenal stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Premier League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Manchester United e Arsneal, valevole per la trentaduesima giornata di Premier League 2022/2023. Si decide la Premier? Forse. Il big match che tutti attendevano è arrivato: i Citizens di Guardiola e i Gunners di Arteta si affrontano a poche giornate dal termine del campionato, con la squadra londinese avanti di cinque punti in classifica ma con una partita giocata in più. Una vittoria da parte dei padroni di casa quest’oggi li porterebbe, quindi, a meno due e potenzialmente a più uno con un successo nel recupero. La sfida è in programma oggi, mercoledì 26 aprile alle ore 21:00 all’Etihad Stadium. Diretta su Sky Sport Football e in streaming su Sky Go (se abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento).