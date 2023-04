Inter-Juventus in tv in chiaro: data, orario, canale e diretta streaming semifinale ritorno Coppa Italia 2022/2023

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Inter-Juventus, sfida valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2022/2023. Confronto più aperto che mai visto che si riparte dall’1-1 dell’andata ed entrambe le squadre sono pronte a dare tutto per staccare il pass per la finale. Sicuramente è più in forma l’Inter, reduce dal passaggio del turno in Champions League e dalla rotonda vittoria contro l’Empoli. I bianconeri, invece, pur avendo raggiunto la semifinale di Europa League, sono reduci da ben tre sconfitte di fila in campionato. Quale occasione migliore per riscattarsi della Coppa Italia? Il fischio d’inizio della partita in questione è fissata per le ore 21:00 di mercoledì 26 aprile, con la partita che come di consueto sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Canale 5. In alternativa, sarà possibile la visione in streaming sia su Mediaset Play che su Sportmediaset.it.