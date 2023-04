Fiorentina, che stoccata di Commisso: “Noi non faremo la fine della Juventus”

“Dove possiamo arrivare? I ricavi sono un grande problema per noi, non possiamo prendere certi giocatori, non vogliamo fare la fine della Juventus: i loro problemi sono iniziati con l’acquisto di Ronaldo. Questo non succederà mai alla Fiorentina, non so dove arriveremo ma non ci saranno altri fallimenti”. A dirlo è il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, poco dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia dove i viola, il prossimo 24 maggio, affronteranno l’Inter. “I ragazzi devono concentrarsi su domenica, andremo a Roma per giocare la finale. Stasera grande partita, non era facile – ha proseguito ai microfoni di Mediaset – La coreografia è stata spettacolare, devo ringraziare tutti dal mister ai ragazzi che hanno giocato. Sono molto contento”.

Chiusura dedicata a Vincenzo Italiano: “Bravissimo, gli ho fatto i complimenti per la prima finale. Sta facendo un grandissimo lavoro, quando lo criticavano gli sono stato sempre vicino”, ha concluso.