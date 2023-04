Finale Coppa Italia, quanto vale e quanti soldi si guadagnano? Il montepremi

Stanno per iniziare le semifinali di Coppa Italia 2023 che vedranno scontrarsi Inter e Juventus, all’andata 1-1 allo Stadium, e Fiorentina e Cremonese, all’andata 2-0 per i viola a Cremona. Le due vincenti si incontreranno nell’atto finale domenica 24 maggio alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Vincere la manifestazione porta nelle casse del club che si laurea campione oltre 7 milioni di euro. Si tratta di 2 milioni in più rispetto ai 5 milioni di euro che incasserà invece l’altra finalista, cifre alle quali vanno aggiunti poi gli incassi per le partite allo stadio, che soprattutto nelle semifinali saranno corposi. Arrivare a disputare la finale della competizione garantisce già alle squadre partecipanti un po’ meno di 3 milioni di euro, sommando i premi di tutti i passaggi di turno (ottavi di finale, quarti di finale e semifinali). Poi c’è la finale: chi la vince guadagna 4,5 milioni, mentre chi perde porta a casa circa 2 milioni.