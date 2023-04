Premier League, pari fra Tottenham e Manchester United. Il Newcastle dilaga con l’Everton

Turno infrasettimanale di Premier League che è passato in rassegna dopo il pareggio per 2-2 fra Tottenham e Manchester United. Lo scontro, fra due squadre in crisi e che stanno attraversando un periodo molto buio, ha visto gli uomini di ten Hag andare subito in vantaggio grazie ai due gol che hanno portato la firma di Sancho e di Rashford nel primo tempo. La ripresa però ha visto la reazione d’orgoglio da parte dei giocatori di Mason, al debutto in panchina: gli Spurs sono riusciti a riaprire la partita con la rete di Pedro Porro al 56esimo e di Son all’80esimo per portare definitivamente la partita sul 2-2.

Negli altri match serali importante vittoria esterna del Newcastle che contro l’Everton ha dilagato infliggendo altri quattro reti, dopo le 6 reti di domenica contro il Tottenham. Autori delle reti Wilson (doppietta), Joelinton e di Murphy. Per l’Everton inutile gol della bandiera di McNeil. Per il Newcastle vittoria importantissima chr conferma le grandi ambizioni Champions League degli uomini di Howe.

Nello scontro diretto per la salvezza fra Southampton e Bournemouth, preziosissima vittoria esterna dei rossoneri grazie alla rete di Tavernier che al 50esimo ha portato a casa tre punti pesantissimi in ottica salvezza. I rossoneri allungano a più sei sul Leicester terzultimo. Il Southampton sempre più ultimo e proiettato verso la Championship.