Brighton, De Zerbi dimentica Caicedo: “Possono comprare i nostri big, ma non la nostra anima”

La cessione imminente di Moises Caicedo non spaventa Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, atteso domani dal match con il Luton. “Mi sono già dimenticato di Moises, io sono davvero orgoglioso dei giocatori che abbiamo in squadra”, ha detto l’ex allenatore del Sassuolo sul futuro del centrocampista, a metà strada tra il Liverpool che mette sul piatto 128 milioni e il Chelsea che sarebbe pronto a rilanciare, forte della parola data dal giocatore con cui era già stata trovata l’intesa economica. “Vogliamo continuare a migliorare – spiega De Zerbi – poi i club più grandi possono comprare i nostri giocatori ma non possono comprare la nostra anima o il nostro spirito”, le parole di De Zerbi che però sottolinea: “Dobbiamo completare la rosa. Voglio giocatori che vogliono venire qui. Siamo il Brighton, abbiamo raggiunto un grande obiettivo l’anno scorso – dice riferendosi all’Europa League -: lo stesso del Liverpool, meglio del Chelsea. Vorrei giocatori orgogliosi di giocare qui”.