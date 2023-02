Diffidati Roma-Cremonese: giallorossi a rischio squalifica in vista di eventuale semifinale

I diffidati di Roma-Cremonese, ecco chi sono i giallorossi a rischio squalifica in vista dell’eventuale semifinale di Coppa Italia 2022/2023. I giocatori di José Mourinho tornano in campo dopo aver superato il Genoa agli ottavi, con l’obiettivo di conquistare il pass per il penultimo atto e continuare il loro percorso verso il trofeo. Ma chi sono i giallorossi diffidati? Un solo giocatore è a rischio squalifica: si tratta di Edoardo Bove.