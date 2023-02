Al-Ahly-Auckland City oggi in tv: data, orario e streaming Mondiale per club 2023

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Al-Ahly-Auckland City, match degli ottavi di finale del Mondiale per club 2023. In palio un posto ai quarti contro i Seattle Sounders, prima del sogno semifinale contro il Real Madrid. Nettamente favorito dalle quote il club egiziano, ma guai a sottovalutare gli avversari. Dove seguirlo in tv? Al momento nessuna emittente ha acquistato i diritti per trasmettere la competizione in questa fase. Ma è probabile che la finalissima potrà essere seguita in tv.