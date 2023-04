Cremonese-Fiorentina stasera in tv: orario, canale e diretta streaming andata semifinale Coppa Italia 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Cremonese e Fiorentina, valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia 2022/2023. I grigiorossi, destinati ad una più che probabile retrocessione in campionato dopo una sola stagione in Serie A, hanno un sogno da continuare a coltivare: l’incredibile trionfo nella Coppa nazionale. Dopo aver eliminato due potenze come Napoli e Roma la squadra di Ballardini tenta una nuova impresa, contro una Fiorentina in formissima e reduce da ben otto successi consecutivi tra le tre competizioni in corso. La sfida è in programma oggi, mercoledì 5 aprile alle ore 21:00. Diretta in tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play.