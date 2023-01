De Ketelaere, la Coppa Italia per la svolta. E il Torino non fa turn over

Trequartista o falso nove non è ancora dato saperlo. Sicuramente Charles De Ketelaere sarà tra i titolari del Milan nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia. Prima protagonista di una telenovela di mercato, poi oggetto misterioso della prima parte di stagione, adesso il fantasista belga vuole prendersi un Milan che ha già gerarchie chiare e poco tempo in campionato per aspettare chi fatica ad entrare negli schemi di Pioli. Ecco perché la Coppa Italia può essere il palcoscenico perfetto per chi deve ancora prendersi la scena. Giroud si prende un turno di stop, Origi e Rebic sono infortunati, il ballottaggio è tra De Ketelaere e Lazetic e l’ex Club Brugge è chiaramente il favorito, anche se alla fine quella posizione potrebbe prenderla persino Brahim Diaz. Sulle fasce conferme in arrivo per Saelemaekers e Leao. Previsto un turno di stop anche per Bennacer, mentre Tonali, squalificato in campionato, dovrebbe affiancare Pobega, in gol contro la Roma nel 2-2 beffa di domenica. Nel reparto di difesa potrebbe riposare Calabria, mentre Theo Hernandez è chiamato agli straordinari, con chance in arrivo per Gabbia e Dest. A gara in corso Pioli valuterà in base al risultato. Scalpitano Vranckx, Lzaetic, anche Adli, ma dipenderà dal risultato di fronte ai 60.000 di San Siro.

Anche perché il Torino di Juric non sembra disposto a fare turn over o rivoluzioni. Nemanja Radonjic ha segnato nelle ultime due partite di Coppa Italia, ma l’ex Stella Rossa dovrebbe partire dalla panchina, con Miranchuk e Vlasic alle spalle di Sanabria. Si preparano Djidji, Schuurs, Rodriguez in difesa a protezione di Milinkovic-Savic, mentre Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda formeranno la linea a quattro. Questa è la terza sfida negli ultimi quattro anni tra Milan e Torino in Coppa Italia. Nell’occasione più recente (12 gennaio 2021) il Milan vinse ai calci di rigore, dopo che la partita finì 0-0.