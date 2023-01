Inter-Parma 2-1, Inzaghi: “Andiamo avanti con fiducia, ma ora testa solo al Verona”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia arrivata contro il Parma per 2-1. Ecco le sue parole a SportMediaset: “Quello che è successo sabato a Monza l’ha visto tutto il mondo ma non ci interessa più. Stasera stavamo facendo una gara discreta, poi abbiamo preso gol nell’unico tiro in porta. Il match si è complicato ma ho avuto risposte da chi giocava meno. Mi sarei evitato i 120 minuti, ma questo è il calcio. Guardiamo avanti con fiducia. È tutto l’anno che conviviamo con assenze. C’è fiducia per il recupero di qualche infortunato, monitoreremo le loro condizioni. Abbiamo bisogno di tutti. Ora siamo concentrati solo sulla sfida di sabato contro un Verona in salute”.

E ancora: “Chi è subentrato ha fatto benissimo. Il percorso in Champions è stato fantastico, mentre in campionato abbiamo perso qualche punto. Lukaku? Per noi è importantissimo, ma ha avuto un infortunio muscolare che ha gestito con qualche problema. Era rientrato bene dopo il Mondiale, ma ora rimarrà a riposo almeno fino a domani e poi vedremo. Per noi è un valore aggiunto. Se fosse stato bene ci avrebbe portato quei punti in più che in campionato ci mancano. È importante per noi trovare l’ampiezza sulle fasce. Al momento, le rotazioni in mezzo al campo sono limitate. La rimonta fa piacere perché eravamo davanti a un pubblico importante”.