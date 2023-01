Supercoppa di Spagna 2023, Real Madrid-Valencia: cosa succede in caso di pareggio in semifinale?

Alle 20:00 di mercoledì 11 gennaio Real Madrid e Valencia prenderanno parte alla semifinale di Supercoppa di Spagna. Novanta minuti per decidere la squadra qualificata, o forse più. Nel regolamento della partita, sono infatti previsti due tempi supplementari da 15′ in caso di pareggio al 90′. In caso di ulteriore parità, spazio ai calci di rigore. Nella scorsa stagione, la semifinale tra Real Madrid e Barcellona fu decisa proprio ai tempi supplementari con un gol di Valverde al 98′.