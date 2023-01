Cremonese, i convocati contro la Roma: 21 grigiorossi in lista

Davide Ballardini, ha stilato la lista dei grigiorossi convocati per la partita contro la Roma valida per i quarti di finale della Coppa Italia, in programma domani alle ore 21.

PORTIERI – Carnesecchi, Saro, Sarr.

DIFENSORI – Aiwu, Bianchetti, Ferrari, Gardoni, Ghiglione, Valeri, Vasquez.

CENTROCAMPISTI – Benassi, Borghesan, Castagnetti, Meité, Milanese, Pickel.

ATTACCANTI – Ciofani, Dessers, Felix, Okereke, Tsadjout. S