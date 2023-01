Basket femminile, quali Europei 2023: azzurre impegnate contro Lussemburgo e Svezia

Manca sempre meno all’EuroBasket Women 2023 per l’Italia, già certa della qualificazione alla rassegna continentale, in programma dal 15 al 25 giugno in Slovenia e Israele. Le azzurre, già certe del primo posto nel girone, dovranno comunque disputare gli ultimi due match. Dopo il raduno a Roma del 5 febbraio, sfideranno il 9 dello stesso mese il Lussemburgo e il 12 la Svezia. Poi sarà il momento di pensare ai sorteggi, che si terranno l’8 marzo a Lubiana. Già qualificate anche Spagna e Lettonia, oltre ai due paesi ospitanti (Israele e Slovenia).

“C’è tanta voglia di ritrovarsi e tornare a vestire questa maglia. Vogliamo vincere anche le ultime due gare per restare imbattuti e migliorare il ranking. Il momento è molto delicato, visto che le giocatrici sono impegnate tra campionato e coppe, ma sono certo che si tornerà a respirare un’atmosfera di grande positività” ha dichiarato il coach Lino Lardo.

Di seguito l’elenco delle convocate: Jasmine Keys, Matilde Villa, Nicole Romeo, Martina Bestagno, Costanza Verona, Cecilia Zandalasini, Francesca Pan, Valeria Trucco, Martina Fassina, Silvia Pastrello, Olbis Andrè, Laura Spreafico, Ilaria Panzera e Beatrice Attura. Atlete a disposizione: Elisa Policari, Francesca Pasa, Anna Togliani, Ilaria Milazzo, Gaia Gorini, Giulia Natali, Caterina Gilli, Sara Ronchi e Carlotta Zanardi.