Atp Brisbane 2024, Nadal: “Obiettivo essere competitivo tra due mesi, oggi bella giornata”

Rafael Nadal ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria su Dominic Thiem nel primo turno dell’Atp Brisbane 2024. Il primo match del maiorchino, al ritorno in campo dopo un anno di stop, ha dato indicazioni positive e accolte con soddisfazione dallo stesso mancino di Manacor. “Ho avuto una bella giornata, quando torni dopo così tanto tempo ti puoi aspettare di tutto in campo. Grandi cose o disastri – spiega Nadal – Sono contento di come ho giocato, soprattutto perchè ho sempre preso decisioni giuste su quando e come applicare gli schemi di gioco. Comunque non cambio il mio punto di vista, è solo una partita e l’importante è rimanere in salute. Sarà importante recuperare, devo capire se e come riesco a giocare più partite in un torneo. Andiamo giorno per giorno, sul medio termine il mio obiettivo è essere competitivo tra un paio di mesi. Sicuramente non ho dimenticato di come si gioca a tennis.”

Sull’approccio alla partita: “Non ho bisogno di trovare scuse, ma se dico così è perchè le persone vicino a me sanno come stavo un mese e mezzo fa. Andiamo giorno per giorno, oggi avevo il dubbio che tutto potesse andare male e questo mi rendeva nervoso. Il percorso è stato durissimo, mi sono allenato bene ma non sai mai come vanno le cose una volta in campo.”

Resta comunque fiducia per il futuro: “Non so come mi sveglierò domattina, ma avrò la giornata per recuperare e allenarmi. Non ho finito la partita con brutte sensazioni, anzi mi sono sentito abbastanza libero di fare quello che volevo in campo. Non è stato facile dopo l’operazione, devi tornare a rendere automatici movimenti che fai con paura.”