Formazioni ufficiali Palermo-Benevento, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Palermo e Benevento, sfida valida per la trentaquattresima giornata di Serie B 2022/2023. Situazione quasi disperata per i campani, che devono cercare di ottenere tre punti per rimanere in vita in questa loro corsa verso la salvezza, o quantomeno verso i play-out, evitando al retrocessione diretta. I rosanero, che un mese fa avevanno assaporato i playoffs, ora stanno vivendo un momento difficile e si sonno leggermente allontanati dalle prime otto posizioni. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di sabato 22 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BARI-BENEVENTO

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Sala, 5 Gomes, 7 Tutino, 9 Brunori (C.), 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 26 Verre, 28 Saric, 30 Valente, 37 Mateju.

A disposizione: 12 Massolo, 2 Graves, 4 Orihuela, 8 Segre, 11 Masciangelo, 14 Broh, 19 Vido, 21 Damiani, 25 Buttaro, 27 Soleri, 48 Bettella, 79 Lancini.

Allenatore: Corini.

BENEVENTO: 12 Manfredini, 4 Acampora, 10 Farias, 15 Glik, 16 Improta (C.), 18 Foulon, 24 Viviani, 27 Schiattarella, 28 Ciano, 31 Tosca, 55 Veseli.

A disposizione: 21 Paleari, 22 Lucatelli, 6 Kubica, 7 Karic, 8 Tello, 9 Pettinari, 11 Jureskin, 33 Leverbe, 35 Carfora, 80 Koutsoupias.

Allenatore: Agostinelli.