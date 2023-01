Coppa Italia, si è riaccesa la scintilla: stadi pieni ed entusiasmo

Un articolo del 1942 sul Littoriale poneva al centro del dibattito il tema dell’esigenza di “restituire interesse alla Coppa Italia”. La competizione, all’epoca, aveva sette anni di storia e nel 2023 è reduce da stravolgimenti e rivoluzioni sul format. L’edizione in corso invece restituisce un quadro incoraggiante senza novità regolamentari sullo sfondo. Sono oltre 60.000 gli spettatori che hanno seguito Milan-Torino agli ottavi di finale, mentre Inter-Parma ha raccolto oltre 40.000 tifosi (solo paganti, senza abbonati), con una presenza incoraggiante anche dei sostenitori ducali nel settore ospiti.

Sold out sfiorato questa sera all’Olimpico per Roma-Genoa, che si sono sfidati cinque volte nella Capitale in Coppa. Nel 1937 il Genoa vinse contro la Roma la prima e fin qui unica Coppa Italia della sua storia: vittoria per 1-0 il 6 giugno 1937 con il gol di Luigi Torti. Stasera un altro capitolo, davanti al pubblico delle grandi occasioni: sarà infatti l’ottavo di finale di Coppa Italia con più spettatori nella storia della Roma. Meno pubblico ci sarà a Firenze per la sfida della viola contro la Sampdoria, ma l’orario (18) nel giorno feriale non aiuta. La Coppa Italia si gode una seconda giovinezza. Chiamate a rispondere all’appello nella prossima settimana saranno Napoli (contro la Cremonese), Juventus (contro il Monza), Lazio (contro il Bologna) e Atalanta (contro lo Spezia).