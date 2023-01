Dalla Spagna: “Al Hilal su Messi, possibile derby con CR7 in Arabia Saudita”

Leo Messi raggiunge Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita? Secondo il Mundo Deportivo lo scenario non è da scartare. Dopo l’arrivo di CR7 all’Al Nassr, i rivali dell’Al Hilal starebbero pensando di lanciare l’assalto all’argentino neo campione del mondo. L’idea è di riunire nello stesso campionato i due fuoriclasse, per dare una bella spinta in termini di visibilità all’Arabia Saudita in vista dei Mondiali del 2030. La corsa dei sauditi è entrata nel vivo e la candidatura congiunta di Portogallo, Spagna e Ucraina è la prima avversaria. Per convincere Messi, in scadenza di contratto col Psg, l’Al Hilal sarebbe disposto a mettere sul piatto un ingaggio da 300 milioni di dollari all’anno.