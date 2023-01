Inaugurato lo Stadio Achraf Hakimi: in Marocco omaggio per l’ex Inter

Nel nord ovest del Marocco, a Ksar el Kebir, a circa 160 km da Rabat, è stato intitolato uno stadio ad Achraf Hakimi, terzino destro della nazionale marocchina e del Paris Saint Germain nonché ex Inter. “Sono così felice di essere con voi oggi. Ringrazio tutta la città. Sono molto felice di vedere il sindaco. Continuiamo a lavorare per il bene della cultura del Marocco e dobbiamo continua a lavorare per il bene dei marocchini. Sono felice qui. Questa è la città di mia madre e ho trascorso molto tempo qui quando ero bambino. Grazie a tutti”, ha detto Hakimi.