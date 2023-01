Coppa Italia ottavi di finale, palinsesto tv: programma e orari delle partite

Il programma completo degli ottavi di finale della Coppa Italia 2022/2023. Entriamo nella fase calda della competizione, con le sedici squadre ancora in gara che torneranno in campo per giocarsi il pass per i quarti e continuare il loro cammino verso la Coppa. Si parte martedì 10 gennaio con Inter-Parma, mentre il giorno seguente sarà il momento di Milan e Torino. Doppia sfida giovedì 12 gennaio con Fiorentina-Sampdoria e Roma-Genoa. Martedì 17 scende il campo la capolista del campionato, il Napoli di Spalletti, contro la Cremonese, mentre giovedì 19 sono ben tre le gare in programma: Atalanta-Spezia, Lazio-Bologna e Juventus-Monza. Di seguito il calendario completo.

CALENDARIO OTTAVI DI FINALE

Martedì 10 gennaio

Ore 21: Inter-Parma – Canale 5

Mercoledì 11 gennaio

Ore 21: Milan-Torino – Canale 5

Giovedì 12 gennaio

Ore 18: Fiorentina-Sampdoria – Italia 1

Ore 21: Roma-Genoa – Canale 5

Martedì 17 gennaio

Ore 21: Napoli-Cremonese – Canale 5

Giovedì 19 gennaio

Ore 15: Atalanta-Spezia – Italia 1

Ore 18: Lazio-Bologna – Italia 1

Ore 21: Juventus-Monza- Canale 5