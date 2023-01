Salto con gli sci, Tournée Quattro Trampolini: Granerud domina in qualificazione a Bischofshofen, bene Bresadola e Insam

Halvor Egner Granerud domina le qualificazioni di Bischofshofen, quarta tappa della 71esima Tournée dei Quattro Trampolini. Il norvegese ha firmato il miglior punteggio con 151.9 punti, 4.4 in più rispetto al polacco Dawid Kubacki e 8.2 allo sloveno Anze Lanisek. Quarto posto per il polacco Kamil Stoch davanti ai padroni di casa austriaci Michael Hayboeck e Stefan Kraft. In casa Italia si sono qualificati Giovanni Bresadola, 33esimo, e Alex Insam, 46esimo, mentre Francesco Cecon chiude 53esimo ed è costretto a salutare la gara.