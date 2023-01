Milan, Moncada: “In Francia se i giovani sbagliano non accade nulla, in Italia vanno in panchina”

Il capo scout del Milan, Geoffrey Moncada, ha parlato a L’Equipe della differenza di trattamento tra i giovani francesi e quelli italiani. Ecco le sue parole: “Se un ragazzo francese sbaglia, non ha importanza, se un italiano commette un errore si dirà che non è pronto e finirà per un bel po’ in panchina. Non è normale vedere titolari dei 18enni in una partita di Ligue 1. Il mercato francese è mostruoso, in ogni club e per ogni generazione ci sono giocatori interessanti. In generale i giovani francesi non hanno paura perché se sbagliano non ha importanza. Non è così in Spagna, Germania o Italia. Un italiano se commette un errore si dirà che non è pronto e finirà per un bel po’ in panchina. Non succede in Francia. Maignan? Quando parlo con Mike lui non ha nessuna pressione, gioca e basta. Può essere la nostra mentalità”.