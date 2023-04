Coppa Italia, Italiano: “Dobbiamo gestire il 2-0 dell’andata”

”Domani partiamo con un piccolo vantaggio maturato all’andata, dobbiamo tenercelo stretto e sfruttarlo al meglio considerando l’importanza della posta in palio”. Queste le parole di Vincenzo Italiano che ha analizzato il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese in programma giovedì 27 alle 21 al Franchi. ‘‘Non esistono partite chiuse e le insidie non mancheranno Ma proprio perché sappiamo cosa rappresenta questa gara per la storia della Fiorentina siamo concentrati al 100% per dare tutto e accedere in finale. Tutti siamo consapevoli che sarà una partita importante e che può farci entrare nella storia, e tutti quindi siamo concentrati per dare il 100%. Sono convinto che il nostro avversario verrà a metterci in difficoltà come è successo nelle altre gare perché in ogni partita mai si può stare tranquilli. Andrà approcciata la sfida nella maniera migliore, la Cremonese verrà qui per battagliare, dobbiamo dunque controbattere colpo su colpo. C’è in palio una finale storica e sotto l’aspetto mentale dovremmo farci trovare pronti”. Italiano poi ha tracciato un bilancio della stagione in corso: “Sono contento di quello che stiamo facendo quest’anno. Il fatto di avere approcciato bene ad una coppa europea ed aver mantenuto in tutte e tre le competizioni sempre vive tutte le partite, per noi è un motivo di orgoglio. Personalmente sono molto felice di affrontare questo periodo grazie a dei ragazzi che ogni giorno danno tutto e che arrivano al campo sempre per migliorarsi. Questo, insieme alle nostre ambizioni e motivazioni, ci ha permesso di arrivare dove siamo. Ora c’è da fare un ulteriore passo, che mi auguro sia quello più corretto per arrivare a regalare emozioni ai nostri tifosi”.