Serata che il presidente Fabrizio Corsi definisce ‘elettrizzante’ nel prepartita, ma al Castellani di Empoli è il Bologna a dominare la semifinale d’andata di Coppa Italia. La compagine felsinea ottiene la sesta vittoria consecutiva, la nona nelle ultime undici, imponendosi con fuori casa con il punteggio di 3-0 grazie alle reti siglate da Orsolini e Dallinga con una doppietta. Gli uomini di Vincenzo Italiano, attualmente anche quarti in Serie A, lasciano questa sera la Toscana con la consapevolezza di aver fatto un deciso passo verso una finale che manca dal 1974.

ORSOLINI-DALLINGA: UNO-DUE BOLOGNA

Bologna che parte a tutta e vuole subito mettere le cose in chiaro. Neanche 90 secondi di partita e Orsolini trova tanto spazio davanti a sè, arriva a tu per tu con il giovane estremo difensore Seghetti, ma sfiora soltanto il il palo con il suo tiro quasi a botta sicura. pochi minuti l’esterno prova a trasformarsi in assistman, ma sul suo cross Odgaard non riesce ad arrivare in scivolata sul pallone. I padroni di casa faticano a uscire dalla propria metà campo e al 22′ il gol che sblocca il risultato arriva: cross dalla sinistra di Odgaard, palla che rimbalza in area e finisce nei pressi del solito Orsolini, che infila con il sinistro il pallone sotto la traversa.

Il Bologna continua a dominare e dopo appena sei minuti c’è il raddoppio con Dallinga che prosegue nel suo buon momento di forma. L’olandese trova spazio in mezzo ai due centrali e con un tiro d’esterno destro trova il 2-0. La squadra allenata da D’Aversa prima dell’intervallo riesce brevemente a interrompere il monologo ospite con Solbakken che con un diagonale costringe Skorupski a un intervento decisivo.

ANCORA DALLINGA, EMPOLI AL TAPPETO

La musica non cambia nella ripresa, con Ndoye che scatta alle spalle di De Sciglio e va sul fondo a mettere una palla che Dallinga deve solo appoggiare in porta per il tris di serata e la sua doppietta personale. Empoli che prova a reagire ed è anche sfortunata su una conclusione di Gyasi che esce di poco, ma nell’ultima mezz’ora è sempre la squadra rossoblù ad andare più volte vicino al poker, con Seghetti che aiuta i suoi ad evitare l’imbarcata.

LE PAGELLE

Riccardo Orsolini 7.5 – Lo vedi ovunque nella prima mezz’ora e il gol alla fine arriva. Straripante sia in versione goleador che assistman in questo periodo, bussa ancora alla telecamera, questa volta con Luciano Spalletti in tribuna. Per il ct della Nazionale si fa sempre più complicato continuare ad escluderlo dall’elenco dei convocati…

Thijs Dallinga 8 – Il Bologna già gira alla grande da mesi nonostante i problemi d’ambientamento del suo acquisto estivo in attacco. Ecco, se ora anche il 24enne olandese inizia a giocare in questo modo e a segnare con continuità, sono problemi per le avversarie…

Vincenzo Italiano 8 – Ci si dovrebbe soffermare su ogni singolo di questa squadra, tutti positivi nella serata del Castellani. E allora giusto un focus sul tecnico che dopo la finale persa con la Fiorentina contro l’Inter, tra poco più di un mese prenota un altro atto conclusivo da giocare, sperando di sfatare il tabù…

IL TABELLINO CON I VOTI

EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti 6.5; De Sciglio 5, Marianucci 5 (17′ st Goglichidze 6), Tosto 5 (1′ st Pezzella 5.5); Gyasi 5, Kovalenko 5, Bacci 5 (1′ st Sambia 5), Cacace 5.5; Fazzini 5.5 (31′ st Grassi sv), Solbakken 5 (17′ st Esposito 6); Colombo 5.5. In panchina: Vasquez, Brancolini, Kouamé, Viti, Ebuehi, Konate. Allenatore: D’Aversa 5

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 7; Calabria 6.5 (21′ st Holm 6), Beukema 7, Lucumí 7, Miranda 6.5; Freuler 7 (37′ st Aebischer sv), Ferguson 7; Orsolini 7.5 (30′ st Cambiaghi sv), Odgaard 7 (30′ st Fabbian sv), Ndoye 7 (37′ st Dominguez sv); Dallinga 8. In panchina: Ravaglia, Erlic, Moro, Casale, El Azzouzi, Pobega, Lykogiannis, Bagnolini, De Silvestri, Pedrola. Allenatore: Italiano 8

ARBITRO: Zufferli di Udine 6

RETI: 23′ pt Orsolini, 29′ pt Dallinga, 6′ st Dallinga.