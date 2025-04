Sofia Raffaeli a Fabriano. L’azzurra olimpionica si sta allenando in vista della partenza di domani verso Sofia (Bulgaria), dove è in programma la prima tappa del circuito di Coppa del Mondo dei piccoli attrezzi. Il Presidente Andrea Facci ha fatto visita al centro di preparazione ed è stato accolto da Maila Morosin, direttrice sportiva della società marchigiana, e da tutto lo staff tecnico. All’Armeec Arena di Sofia, insieme a Raffaeli ci sarà anche Viola Sella, allenata a Milano da Daniela Vergani. Non vedremo invece l’Insieme azzurro. Ieri, dopo la simulazione di gara delle 17.00, le tecniche dell’Accademia hanno deciso di rimandare l’esordio delle Farfalle. Le due composizioni, inedite per attrezzi, musiche e coreografie hanno bisogno ancora di lavoro prima di essere presentate ufficialmente alle giurie internazionali.

La riqualificazione del PalaCesari

La Federginnastica sta portando avanti il progetto di riqualificazione del PalaCesari, dove si allenano anche Anna Piergentili e tante altre giovani atlete. Il 10 marzo scorso, lo stesso Ministro Abodi si è recato a Fabriano per valutare insieme al Presidente Facci e al suo attuale vice, Franco Mantero, le soluzioni miglior tra i progetti sul tavolo.

A Riccione la World Cup di trampolino elastico su Sportface

Dal 4 al 6 aprile 2025, Riccione diventa palcoscenico internazionale della ginnastica con la FIG World Cup di Trampolino Elastico, uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale. L’Italia torna a ospitare una tappa di Coppa del Mondo, confermando la propria tradizione organizzativa e il ruolo di primo piano nel panorama mondiale. Il Direttore Tecnico nazionale, Giuseppe Cocciaro ha ufficializzato i nomi degli atleti e dello staff che rappresenteranno il tricolore nella competizione romagnola. Tra i ginnasti selezionati spiccano: Silvia Coluzzi (Busen Nettuno), Samuele Patisso Colonna (Milano 2000) e Marco Tonelli (Alma Juventus Fano). A guidare gli atleti sarà un team preparato e affiatato composto dai tecnici Alessio Mascia e Martina Murgo, dall’ufficiale di gara Claudia Andrea Manicone, dal team manager e capo delegazione Ermes Cassani nonché dal segretario di gara Andrea Costarelli.

L’appuntamento è fissato: Riccione si prepara ad accogliere il mondo del trampolino elastico. La macchina organizzativa è in moto, e l’Italia è pronta a volare in alto. La gara, inoltre, sarà trasmessa in diretta sul canale ufficiale della Ginnastica, Volare Tv, sulla piattaforma OTT Sportface del gruppo Nexting.